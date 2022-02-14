القبض على 11 متهماً بـ”الدكة العشائرية” في بغداد

2022/02/14 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 11 متهما بالدكة العشائرية في جانبي العاصمة.وقال القيادة في بيان، وورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على تسعة متهمين بالدكة العشائرية هم (أطراف مشاجرات) وضبط الاسلحة التي بحوزتهم ضمن جانب الكرخ”.وأضافت انه “وفي […]

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