مختص يبين سبب الاستيقاظ في الليل

2022/02/14 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفاد ألكسندر ميلنيكوف المختص في الجمعية الأوروبية لأبحاث النوم، بأن الاستيقاظ في الليل يعتبر أمرا طبيعيا في الكثير من الحالات، إلا أنه يشير أحيانا إلى معاناة هذا الشخص من الأرق.وشدد الطبيب على ضرورة الانتباه في المقام الأول إلى وتيرة الاستيقاظ خلال النوم، وكذلك التركيز على مدة هذا الاستيقاظ.وشدد الخبير على أن “عادة […]

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