البصرة.. حراس شركة اتصالات يتظاهرون للمطالبة بتحويلهم إلى عقود

2022/02/14 | 11:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … نظم الحراس الامنيون في شركة اسياسيل للاتصالات ، الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب الشركة في محافظة البصرة للمطالبة بتحويلهم إلى عقود أسوة بالموظفين في وزارة الاتصالات.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، الحراس الأمنيين في شركة اسياسيل التابعة لوزارة الاتصالات، والبالغ عددهم اكثر من 70 حارسا يزاولون عملهم منذ اكثر من 13 عاما […]

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