مرشح الديمقراطي الكردستاني الجديد لرئاسة الجمهورية.. من هو فاضل ميراني؟

2022/02/14 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، لمنصب رئاسة الجمهورية.ويشغل الميراني الان، منصب سكرتير المكتب للحزب الديمقراطي الكردستاني 1)ولد فاضل في يوم 1/7/1948 في الموصل.2)اصبح عام 1966 عضوا في الحزب الديمقراطي الكردستاني.3) عام 1967 اصبح عضوا في لجنة محلية زمار وفي نفس العام اصبح بيشمركه في صفوف ثورة ايلول.4)تخرج عام […]

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من هو فاضل ميراني؟ أولاً على ايرث نيوز.

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