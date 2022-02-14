القبض على اثنين من مهربي الادوية وضبط كمية منها في بغداد

2022/02/14 | 11:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على اثنين من مهربي الادوية وضبط كمية منها تقدر لخمسة اطنان في بغداد.وقالت الوكالة في بيان، إنه “ومن خلال ورود معلومات بوجود مذخر يتاجر بالادوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة وبلتعاون مع مفارز تفتيش الصحة حيث اثمرت العملية عن […]

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