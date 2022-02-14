الكشف عن قاذفة روسية جديدة تستطيع إطلاق النار على ما يقع خلفها

2022/02/14 | 11:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أصبحت القاذفة الاستراتيجية الروسية الجديدة “تو-160إم” أول طائرة في العالم قادرة على تدمير ما يقع خلفها.وأوضح مصدر في قطاع صناعة الطائرات، أن طائرة “تو-160إم” تستطيع أن تحمي نفسها من طائرات وصواريخ معادية تحاول مهاجمتها من الخلف.وتستطيع طائرة “تو-160إم” على تدمير ما يهددها من الخلف من صواريخ جو/جو وأرض/جو وطائرات مقاتلة معادية بصواريخها […]

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