2022/02/14 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعقد الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعاً لبحث ازمة تشكيل الحكومة وملف انتخاب رئاسة الجمهورية.وقال مصدر سياسي، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “قوى الاطار التنسيقي تعقد مساء اليوم، اجتماعاً لمناقشة اخر التطورات على الساحة السياسية، في منزل زعيم المجلس الاعلى همام حمودي”.وأضاف المصدر، أن “الاجتماع سيبحث أيضاً تحديد موقف الاطار من […]

ظهرت المقالة في منزل حمودي..



الاطار التنسيقي يعقد اجتماعاً اليوم لبحث الاوضاع السياسية أولاً على ايرث نيوز.

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