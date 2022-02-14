مرسيليا يعزز وصافته بالدوري الفرنسي

2022/02/14 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … عزز مرسيليا وصافته بفوز متأخر 2-1 على ضيفه متز بهدف جميل للبديل البولندي أركاديوش ميليك الأحد، في ختام منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وحقق مرسيليا فوزه الثاني تواليًا رافعًا رصيده إلى 46 نقطة على بعد 13 نقطة من باريس سان جرمان المتصدر، وبات يبتعد بأربع نقاط عن نيس الثالث […]

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