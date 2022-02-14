2022/02/14 | 12:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -k8kuk5Kq44

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صــوت أهلنا من ســوق الســنك في بـغداد || صــباح أهلنا مع أحــمد الحــاج) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صــوت أهلنا من ســوق الســنك في بـغداد || صــباح أهلنا مع أحــمد الحــاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).