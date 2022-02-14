فساد بالمليارات في صفقة

2022/02/14 | 12:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، الإثنين، فتح ملف فساد جديد بقيمة 6.5 مليار دينار في صفقة نفذتها وزارة الصحة.

وذكرت الهيئة في بيان، أنّ "دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية نفذت عمليَّة ضبطٍ لكميَّاتٍ كبيرةٍ من جهاز ماسك سيباب (قناع وجه) في دائرة صحَّة مُحافظة المُثنى"، مبينًا أنّ "تلك الكميَّات تفوق الحاجة الفعليَّة لدائرة الصحَّة".

وأضاف البيان، أنّ "فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، تمكَّن من ضبط نحو 100 ألف جهاز ماسك من أصل 175 ألف جهازٍ تمَّ تجهيزها من قبل وزارة الصحَّة – الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة (كيماديا)"، مشيرًا إلى أنّ "تلك الكميَّات لم يتم طلبها من قبل دائرة الصحَّة وتفوق الحاجة الفعليّة إليها".

وأوضح البيان، أنّ "منشأ تلك الأجهزة (صيني)، وتصل قيمتها إلى قرابة 6.5 مليار دينار"، لافتًا إلى أنّ "دائرة صحَّة المُثنى قامت بتوزيع أكثر من 75 ألف جهاز بين مُستشفيات المحافظة".

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