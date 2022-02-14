علامات “صامتة” تدل على مرض مميت

2022/02/14 | 12:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن متخصصون من المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان عن علامات “صامتة” قد تشير إلى إصابة الشخص بسرطان العظام.من الجدير بالذكر أن أعراض هذا المرض المميت غالبًا ما تبدو وكأنها مشاكل صحية يومية غير ملحوظة، بحسب المنظمة.وينصح الأطباء بعدم إهمال بظهور آلام المفاصل التي يمكن أن تصيب الإنسان في أي عمر، وفي بعض الأحيان […]

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