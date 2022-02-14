صور السيسي وأعلام مصر في أنحاء غزة.. القاهرة تعزز دورها

2022/02/14 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سنوات من العمل النشط من وراء الكواليس في قطاع غزة، تتجه مصر الآن إلى القيام بذلك في العلن.

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