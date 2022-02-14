ضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة تقدر بخمسة طن والقبض على متهمين اثنين في بغداد

2022/02/14 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، باعتقال متهمين اثنين وضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة، تقدر بخمسة طن في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الامنية بمتابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتلاعبين بأرواح المواطنين المتاجرين بالأدوية المهربة والغير مرخصة، حيث انها تمكنت بعد ورود معلومات بوجود مذخر يتاجر بالأدوية المهربة وغير الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية في وزارة الصحة وبالتعاون مع مفارز تفتيش الصحة من ضبط كميات كبيرة من الادوية".

وأضافت أن "الكميات تقدر بخمسة طن والقاء القبض على متهمين اثنين بمنطقة السعدون ضمن بغداد، وفي الاثناء تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين والمضبوطات اصوليا".

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