تحالف سياسي يكشف عن سيناريو محتمل للسباق الرئاسي بعد استبعاد زيباري..

2022/02/14 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف عزم محمد العبدربه، اليوم الاثنين، ان قرار استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية سينتج دوامة جديدة في ظل الانسداد السياسي الحالي.

وقال العبد ربه، لـ(بغداد اليوم)، ان "قرار استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية سينتج دوامة جديدة في ظل الانسداد السياسي الحالي، خصوصاً مع إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على تمرير المرشح برهم صالح، وهذا ما سيدفع الديمقراطي الى اتخاذ مواقف جديدة لمنع هذا الامر".

وبين اننا "نعمل على ان نكون جزء من الحل والتوافق بين القوى السياسية الكردية، ولا نكون جزء من الخلاف بالوقوف مع جهة ضد جهة، فالاتفاق والتوافق هو الحل الوحيد لانهاء الانسداد السياسي والإسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وخلاف ذلك تبقى الأمور كما هي عليه حالياً".

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