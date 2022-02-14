2022/02/14 | 12:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على متهم بالسرقة وآخر بالتزوير في بغداد .وذكر بيان لوزارة الداخلية: ان قوة من مكتب القدس لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره سبعة ملايين دينار من داخل إحد الدور السكنية ضمن قاطع المسؤولية.واضاف انه تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.واوضح البيان ان مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور القت القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة (١٣) مليون دينار صادر من المصرف الزراعي.واشار الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل./انتهى3

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