2022/02/14 | 12:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث العراق والمغرب سبل تطوير وتعزيزالتعاون القانوني والقضائي .وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان القائم بالأعمال المؤقت للعراق لدى المغرب بوتان دزئي التقى وزير العدل المغربيّ عبداللطيف وهبي، في مقر وزارة العدل المغربيَّة وبحث معه العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تطويرها وتعزيزها فيما يخص التعاون القانونيّ والقضائيّ وتكثيف العمل المُشترَك للوصول إلى صِيَغ نهائيّة لِما يمكن توقيعه بين الجانبين./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والمغرب يبحثان سبل تطوير وتعزيزالتعاون القانوني والقضائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والمغرب يبحثان سبل تطوير وتعزيزالتعاون القانوني والقضائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).