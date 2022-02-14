مسؤول في الديمقراطي الكردستاني يكشف عن اجتماع جديد: جولة جديدة مع اليكتي

2022/02/14 | 12:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الإثنين، عن "جولة" جديدة مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاتخاذ قرار بشأن منصب رئيس الجمهورية.

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وقال مسؤول العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار سيويلي في تصريح لوسائل إعلام حزبية تابعه "ناس"، (14 شباط 2022)، "المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني سيعقد اجتماعا اليوم لدراسة الوضع واتخاذ قرار بعد استبعاد زيباري".

وأضاف، "حاولنا خلال الفترة السابقة التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني لأن يكون لنا مرشح توافقي لكنهم لم يقبلوا بذلك وحزبنا يحاول الآن حل القضية عبر الحوار مع الاتحاد الوطني".

وعلق هيمن هورامي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونائب رئيس برلمان كردستان، على رفض المحكمة الاتحادية لمرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية هوشيار زيباري.

وذكر هورامي في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (13 شباط 2022)، ان "اللعبة في بدايتها والنتيجة هي الشرط وليس هناك حاجة لأي قلق".

واضاف ان "الطريق المستقيم للكُرد اجتاز آلاف العقبات"، موضحاً إن "من يضحك في النهاية يضحك أكثر، شريطة ألا يأخذه الغرور حينذاك وان لا يشوبه غبار اليأس الآن".

وقال النائب عن تحالف "السيادة" مشعان الجبوري، إن منصب رئاسة الجمهورية سيكون للديمقراطي مع كل ما جرى لمرشحه المستبعد هوشيار زيباري.

وذكر الجبوري خلال استضافته في برنامج "لعبة الكراسي" مع الزميل "سيف علي"، وتابعه "ناس"، (13 شباط 2022)، إن "قرار المحكمة الاتحادية جاء وفقاً لما قُدّم أمامه من وقائع"، مبيناً بالقول "لم استغرب القرار، وأخبرت الشركاء انه سيكون هكذا".

وأضاف الجبوري أن "الجو العام إبان استجواب زيباري عندما كان وزيراً للمالية كان يستهدفه شخصياً، والهدف الرئيس هو الحزب الديمقراطي وليست القضايا التي استوجب فيها زيباري".

وتابع الجبوري أن "رئيس الجمهورية القادم هو الذي يسميّه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني"

وأوضح أن "التحالف الثلاثي يتمتع بأغلبية مريحة ستتمكن وتنجح في التصويت لمنصب رئيس الجمهورية لمرشح يسمّيه مسعود بارزاني".

وشدد قائلاً إن "منصب رئيس الجمهورية سيكون إما للديمقراطي أو للديمقراطي".

وتابع الجبوري "لا يوجد منصب محدد لحزب معين طيلة الوقت، غير موجودة هذه المعادلة حتى في (دولة قرقوش)".

وأكد أن "نتائج الانتخابات تشير الى ان الديمقراطي بأصواته ومقاعده له الحق في ترشيح رئيس الجمهورية، وهناك من يريد اغتصاب منصب رئاسة الجمهورية ولا يسعى للحصول عليه عبر الممارسات الديمقراطية".

كما علقت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب سروة عبد الواحد، الاحد، على استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري.

وذكرت عبد الواحد في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (13 شباط 2022)، انه "عندما لا تكون المحاكم تحت سيطرتكم هكذا يكون مصيركم".

واضافت ان "الحزبين الحاكمين في الاقليم سيسوا كل المؤسسات لهذا لا نرى محاسبة فسادهم ابعاد القضاء في الاقليم عن يد الحزب وسيطرته هو الخطوة الاولى للاصلاح".

واعتبر المرشح المستبعد لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، في وقت سابق، أن قرار المحكمة الاتحادية كان "ظالماً".

وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (13 شباط 2022)، إنه "لا تزال هناك خيارات وسيتم عقد اجتماع يوم غد لمناقشة هذه التطورات الراهنة"، مؤكداً أن "قرارات القضاء العراقية محترمة".

وأضاف أن "اليوم يعد يوما حزينا للعراق الذي جاهدنا من اجله ليكون دولة العدالة"، لافتا الى "اننا تفاجئنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية".

وتابع، "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي اقول ان هناك ظلما"، مشيرا الى ان "القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب اعيننا ونحن لسنا غرباء عن العملية السياسية".

كما أكد، "عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا كافة الشروط ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا"، موضحا ان "النواب المقدمين للطعون هم اربعة ثلاث منهم خصوم من الاتحاد الوطني".

ولفت زيباري، "اننا اغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل اخلاص وحسن السلوك"، لافتا الى ان "قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح".

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