2022/02/14 | 12:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الاثنين، ضبط كميات كبيرة من الادوية

المهربة تقدر بخمسة طن والقاء القبض على

متهمين اثنين في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "وكالة الاستخبارات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تضبط كميات كبيرة من الادوية المهربة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).