زاخو يسعى لثلاث نقاط تعيد توازنه من بوابة الكناري

2022/02/14 | 12:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد مشرف فريق زاخو بكرة القدم، طه زاخولي، اهمية مواجهة اليوم أمام الكرخ، مشدداً على ضرورة حسم النقاط لتخفيف ضغط المباراة السابقة وتعويض الخسارة أمام نوروز في الجولة الماضية.وقال زاخولي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الاثنين، إن " مباراة الكرخ تعد في غاية الأهمية لتصحيح المسار والعودة الى سكة الانتصارات"، مبيناً، أن "الكرخ من الفرق القوية في الدوري ولديه أسلوب تكتيكي متميز لم يعرضه للخسارة بسهولة بالإضافة الى امتلاكه للاعبين شباب وعلى مستوى عالٍ".واضاف زاخولي، أن " فريق زاخو تعرض الى ضغوط كبيرة في المباراة الأخيرة امام نوروز والذي مني بخسارتها، وكذلك لدينا مباراتان خارج زاخو لابد من بذل جهد اكبر لتعويض الخسارة الأخير والعودة الى الوضع الطبيعي". وبين زاخولي، ان " الفريق لديه بعض الغيابات ومنها لاعب الوسط كايك اولفيرا الذي تعرض الى إصابة بسيطة، وغياب اللاعب حميد حاجي بسبب تراكم البطاقات الصفراء ".

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