اكتشاف نادر في معدة تمساح يبلغ من العمر 95 مليون عام

2022/02/14 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن علماء أستراليون، العثور على بقايا تمساح ينتمي إلى عصور سحيقة، لكن الاكتشاف الأكبر أن وجبته الأخيرة قبل نفوقه، كانت على الأرجح ديناصور، وفقا لما أفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.تم العثور على البقايا المتحجرة للتمساح، المسمى “كونفراكتوساتشوس ساوروكتونوس”، في مزرعة للأغنام في كوينزلاند بأستراليا.أثناء تجميع بقايا التمساح، الذي يعتقد أن عمره أكثر […]

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