القبض على 12 متهماً بينهم ارهابي وضبط طائرة 'درون' في بغداد

2022/02/14 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، فيما اشارت الى ضبط عدد من الاسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة وطائرة (درون) ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة العناصر الارهابية والجريمة المنظمة (الجنائية) والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، إذ تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب جاء ذلك خلال الممارسات الامنية وتفعيل حاسبة المطلوبين في سيطرة (الشهيد العقيد منعم) ضمن جانب الكرخ، فيما تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة ذاتها بالاشتراك مع مفرزة من مديرية امن وانضباط الحشد الشعبي من اعتقال متهم وفق المادة (١٦٠) ق.ع ضُبط بحوزته سلاح نوع مسدس غير مرخص واجهزة لتعاطي المواد المخدرة مع عدد من الهويات المزورة في منطقة السيدية".

وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال (٩) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، اضافة الى ضبط عدد من الاسلحة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".الى ذلك، "تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية من ضبط عجلة تحمل منتج الحنطة مخبأ تحتها ٢٠ طن من مادة اليوريا ( التي تدخل في صناعة المتفجرات) جاء ذلك بعد الاستخبار من مكتب مكافحة اجرام النهروان بالتنسيق مع مفرزة من صقر بغداد وعلى الفور تم نصب سيطرة مفاجئة وبكمين محكم نصب له تم القاء القبض على سائق العجلة في مدخل الحرية، فيما تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة اعلاه من ضبط طائرة (درون) غير مرخصة في منطقة حي البتول ضمن جانب الرصافة".

واشار البيان الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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