اجتماع قريب للديمقراطي الكردستاني لبحث استبعاد زيباري

2022/02/14 | 12:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم عن قرب عقد اجتماع للحزب للتداول بشأن استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال عبد الكريم ان الحزب الديمقراطي الكردستاني سيجتمع في غضون الساعات الاربع والعشرين المقبلة للتداول بشأن استبعاد زيباري من قبل المحكمة الاتحادية مؤكدا ان سحب الثقة من زيباري أثناء توليه منصب وزير المالية لا يدينه لأنه كان تحركاً سياسياً على خلفية مناكفات وشد في العلاقة بين المركز والإقليم على حد تعبيره في حين لم يستبعد عضو الحزب الديمقراطي فتح باب الحوار مع الاتحاد الوطني للاتفاق على مرشح توافقي.

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