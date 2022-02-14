ديالى تعلن نتائج اكثر من 500 فحص للبحث عن” التلوث الاشعاعي”

2022/02/14 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت دائرة بيئة محافظة ديالى، الاثنين، عن نتائج اكثر من 500 فحص للبحث عن التلوث الاشعاعي.وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فرقا مختصة في دائرة بيئة ديالى اجرت اكثر من 500 فحص ميداني المناطق مترامية بعضها معسكرات والبعض الاخر مناطق قصفت بعد 2003 بالاضافة الى سكراب الدوائر والقطاع […]

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