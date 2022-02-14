الاعرجي يكشف عن ثلاثة اسماء مرشحة بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة

2022/02/14 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، الاثنين، عن وجود توجهات سياسية لترشيح محمد توفيق علاوي او حيدر العبادي ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة، مبينا ان السيد مقتدى الصدر لن يرشح شخصية صدرية لتولي رئاسة الوزراء.وقال الاعرجي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي والحالي مصطفى […]

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