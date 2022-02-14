أثار ردود فعل غير متوقعة بالإمارات.. ما حكاية

2022/02/14 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يميل فنانون عادة إلى وضع أعمالهم في متحف خاص، ينقل الفنان الإيطالي جاكوبو كارديلو، منحوتته إلى دولة الإمارات، وتحديدًا صحراء الفجيرة..ما سر هذا العمل؟

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