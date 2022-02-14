2022/02/14 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى… طالب المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المحررة مزاحم الحويت، الاثنين، الحكومة ووزارة الخارجية بتفعيل شكوى لدى مجلس الأمن ضد الدول التي دعمت الإرهاب.وقال الحويت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العراق دفع مليارات الدولارات كتعويض للكويت، فيما تعرضت مدنه لأبشع أنواع الجرائم على يد الإرهابيين المدعومين من السعودية ودولا أخرى”.وأضاف أنه “نطالب بتقديم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشائر المناطق المحررة تطالب السعودية بتعويضات مالية لدعمها الإرهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشائر المناطق المحررة تطالب السعودية بتعويضات مالية لدعمها الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).