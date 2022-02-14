"حق آلاء".. تحقيقات في مصرع طبيبة مصرية

2022/02/14 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النيابة العامة في مصر، أنها لا تزال تواصل تحقيقاتها بشأن حادثة وفاة أستاذة طب في محافظة المنوفية، مشيرة إلى سعي البعض لإثارة الرأي العام والادعاء كذبًا بتعمد جهات التحقيق إخفاء ملابسات تلك الواقعة.

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