ارتفاع أسعار الدولار نسبياً بالأسواق المحلية - عاجل

سجلت أسعار الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً نسبياً حسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار الدولار شهدت ارتفاعاً وفق ما تم استطلاعه من محال الصيرفات المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث كانت الأسعار كالتالي:
بغداد
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الشمال
البيع 148.750 دينار
الشراء 147.750 دينار
الجنوب
البيع 148.750 دينار
الشراء 147.750 دينار
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