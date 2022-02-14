2022/02/14 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً نسبياً حسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار الدولار شهدت ارتفاعاً وفق ما تم استطلاعه من محال الصيرفات المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الدولار نسبياً بالأسواق المحلية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الدولار نسبياً بالأسواق المحلية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).