بينهم إرهابي..اعتقال 12 متهم وضبط طائرة

2022/02/14 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن اعتقال 12 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط طائرة درون وعدد من الأسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على متهم وفق المادة ¼ ارهاب جاء ذلك خلال الممارسات الامنية وتفعيل حاسبة المطلوبين في سيطرة الشهيد العقيد منعم ضمن جانب الكرخ".

وأضافت أن "قوة من اللواء السابع الفرقة تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من مديرية امن وانضباط الحشد الشعبي من اعتقال متهم وفق المادة 160 ق.ع وضُبط بحوزته سلاح نوع مسدس غير مرخص واجهزة لتعاطي المواد المخدرة مع عدد من الهويات المزورة في منطقة السيدي".

وأوضحت العمليات في بيانها ان "فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من اعتقال 9 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، اضافة الى ضبط عدد من الاسلحة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد"، مبينة أن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت من ضبط عجلة تحمل منتج الحنطة مخبأ تحتها 20 طن من مادة اليوريا التي تدخل في صناعة المتفجرات جاء ذلك بعد الاستخبار من مكتب مكافحة اجرام النهروان بالتنسيق مع مفرزة من صقر بغداد وعلى الفور تم نصب سيطرة مفاجئة وبكمين محكم نصب له تم القاء القبض على سائق العجلة في مدخل الحرية".

وتابعت ان " قوة من اللواء الثاني الفرقة أعلاه تمكنت من ضبط طائرة درون غير مرخصة في منطقة حي البتول ضمن جانب الرصافة"، لافتة إلى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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