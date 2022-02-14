طقس صحو بعموم المناطق بدرجات حرارة عشرينية

2022/02/14 | 12:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا صحوا على العموم بدرجات حرارة عشرينية.وذكرت الهيئة في بيان ان طقس البلاد سيكون يوم غد الاثنين صحوا بغيوم متفرقة والرياح جنوبية شرقية الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س بمدى رؤية (6-8)كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 7 مئوية والعظمى 22 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والسليمانية وديالى 4 مئوية واعلاها في الناصرية والبصرة 10 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 15 مئوية واعلاها في البصرة 24 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها يوم الثلاثاء المقبل مصحوبة بضباب يزول صباحا وبدرجات حرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق./انتهى3

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