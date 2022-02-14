حريق يلتهم مستودعاً لـ ’جبس ليز’ في بغداد

2022/02/14 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، اخماد حريق التهم مخزن لـ "جبس ليز" في العاصمة بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 شباط 2022)، "حصل حادث حريق داخل مخزن جبس ليز داخل الشركة العامة لصناعة الكيماوية ضمن منطقة الزعفرانية شارع البطل وتم اخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني".

وأضافت أن "الحادث ادى إلى احتراق المخزن بالكامل بدون مصابين وتعذر معرفه السبب لحين اعطاء التقرير من قبل خبير الدفاع المدني".

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