ازمة الطحين.. البرلمان يدعو الحكومة لمعالجة ارتفاع الاسعار ومحاسبة المتلاعبين

2022/02/14 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الأثنين، رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحرك العاجل

للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير

بأسعار مادة الطحين، وتأثيرها المباشر

على القدرة الشرائية وال

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