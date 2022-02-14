زيدان يتحدث عن مسؤولية تاريخية تنتظر مجلس النواب: تعديل الدستور ضرورة يفرضها الواقع السياسي

2022/02/14 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فائق زيدان - رئيس مجلس القضاء

الاعلى العراقي

يعرف الدستور على انه القانون الأسمى في

الدولة والذي يتم من خلاله تحديد شكل

الدولة وحكومتها ونظام حكمها وطبيعة

السلطات واختصاصاتها والعلاقات فيما

بين

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