ارتفاع اسعار الذهب واستقرار الدولار في اسواق كربلاء

2022/02/14 | 12:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الاسواق المحلية

بكربلاء استقراراً في اسعار صرف

الدولار، امام الدينار العراقي، اليوم

الاثنين، (14 شباط 2022).

وذكر مراسل وكالة نون الخبرية، ان سعر

بيع الدولار: 148.250 دينار لكل 100$، فيما

بلغ سع

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