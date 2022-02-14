2022/02/14 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين- واع- فليح العبيدي أعلنت مديرية الطرق والجسور التابعة لوزارة الإسكان والإعمار والبلديات في محافظة صلاح الدين، اليوم الإثنين، تفاصيل مشروع جسر شمال تكريت، فيما أشارت إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 58%. وقال معاون مدير الطرق والجسور محمد يونس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية طرق وجسور باشرت بالإشراف على مشروع انشاء جسر شمال تكريت ومقترباته (المرحلة الأولى) والمحال إلى شركة المعتصم للمقاولات الإنشائية إحدى شركات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة".وأضاف أن "المشروع تمت إحالته في شهر حزيران العام 2013 وبفعل أحداث عام 2014 توقف العمل، وتم الاستئناف في تأريخ 14/5/2019 العمل يسير بوتيرة عالية"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز بلغت 58%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تحدد نسبة إنجاز مشروع جسر شمال تكريت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تحدد نسبة إنجاز مشروع جسر شمال تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).