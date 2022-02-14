انطلاق تظاهرة واسعة في ديالى

2022/02/14 | 12:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر المئات من خريجي المعاهد التقنية في ديالى، الاثنين، رافعين 3 مطاليب رئيسية.وقال محمد حسن احد المتظاهرين في حديث لـ/ المعلومة/،ان” المئات من خريجي المعاهد التقنية خرجوا في تظاهرة امام مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة وبعدها قادوا مسيرة راجلة صوب تقاطع البلدة والشوارع الفرعية الاخرى رافعين لافتات تطالب بالتعيين واجراء الحذف والاستحداث […]

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