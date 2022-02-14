الاتحاد الوطني: قرار المحكمة الاتحادية دليل على استقلالية القضاء

2022/02/14 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية… أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية بمنع هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية دليل على استقلالية القضاء.وقال فتحي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القضاء العراقي أثبت استقلاليته ونزاهته التي يتمتع بها، من خلال رفض ترشيح شخصيات فاسدة على أهم منصب في البلاد”.وأضاف أن “على الحزب الديمقراطي الكردستاني […]

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