فيلم (ذكريات والدي ) ترنيمة طفل كولومبي وشعور بالحنين الى الطفولة والى الاب ، - علي المسعود

2022/02/14 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود أحد الكتب المهمة للأدب المعاصر باللغة الإسبانية وهو تحفة الكاتب الكولومبي هكتور أباد ( ذكريات والدي ) وهو مبني على القصة الحقيقية لهيكتور أباد غوميز ، تم اقتباسه من مذكرات ، المؤلف الكولومبي البارز الآن هيكتور أباد فاسيولنس ، بعنوان : النسيان الذي سنكون عليه ، نُشر عام 2006) تكريمًا لا يُنسى لوالده الناشط الكولومبي في مجال الصحة العامة واليساري البارز الذي قُتل عام 1987 في ميديلين على يد الجماعا ......





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