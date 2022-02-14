للمطالبة بتوفير الخدمات.. العشرات يتظاهرون امام مبنى محافظة ذي قار

2022/02/14 | 13:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار … خرج العشرات من اهالي قضاء كرمة بني سعيد جنوبي ذي قار،الاثنين، بتظاهرة امام مبنى ديوان محافظة للمطالبة بتحسين الخدمات وانشاء مستشفى 50 سرير.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من أهالي قضاء كرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار، خرجوا اليوم بتظاهرة حاشدة امام مبنى المحافظة للمطالبة بتحسين الخدمات وانشاء مستشفى 50 […]

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