2022/02/14 | 13:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، الحكومة الى وضع حلول واقعية لمعالجة اسباب ارتفاع الاسعار ومحاسبة المتلاعبين، طارحة 4 مقترحات للخروج من هذه الازمة.ووفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، فأن رئاسة البرلمان أكدت إنه “بالنظر لما سجلته أسواق العراق في محافظاته كافة من ارتفاعات كبيرة بأسعار مادة الطحين التي تعد من المواد […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



رئاسة البرلمان تدعو الحكومة لمعالجة ارتفاع الاسعار وتقدم 4 مقترحات لحل الأزمة أولاً على ايرث نيوز.

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