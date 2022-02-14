2022/02/14 | 13:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه نجم منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، نصيحة إلى مواطنه محمد صلاح، بشأن المفاوضات الدائرة حاليا لتجديد عقده مع ليفربول، كاشفا عن رغبة “مو” في الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد.وقال أبو تريكة خلال الأستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وبيرنلي إن “هناك مفاوضات (بين صلاح وليفربول).ويجب على النادي الاستجابة لرغبات النجم المصري” […]

ظهرت المقالة أبو تريكة يوجه نصيحة لصلاح أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو تريكة يوجه نصيحة لصلاح) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو تريكة يوجه نصيحة لصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).