انهيار جسر في بغداد إثر حادث سير عنيف

2022/02/14 | 13:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت دائرة المرور، الإثنين، انهيار جسر للمشاة في العاصمة بغداد إثر حادث عنيف.

وذكر بيان للدائرة، أنّ "مركبة نوع لوري اصطدمت بأحد ركائز جسر المشاة في منطقة المشاهدة، مما ادى إلى سقوط الجسر وقطع الطريق بالكامل من صلاح الدين باتجاه بغداد وبالعكس".

وأضاف البيان، أنّ "مفارز المرور تعمل في الموقع، حيث تم تعزيز قاطع مرور الطارمية بدراجات من بقية القواطع من أجل إنهاء الكثافة المرورية التي حصلت نتيجة قطع الطريق".

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