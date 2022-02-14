العمليات تعلن ضبط طائرة مسيّرة في بغداد واعتقال 12 شخصاً

2022/02/14 | 13:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الإثنين، ضبط طائرة مسيرة واعتقال 12 شخصاً بتهم مختلفة في العاصمة.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 شباط 2022)، "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة العناصر الإرهابية والجريمة المنظمة (الجنائية) والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ إرهاب، جاء ذلك خلال الممارسات الأمنية وتفعيل حاسبة المطلوبين في سيطرة (الشهيد العقيد منعم) ضمن جانب الكرخ، فيما تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة ذاتها بالاشتراك مع مفرزة من مديرية أمن وانضباط الحشد الشعبي من اعتقال متهم وفق المادة (١٦٠) ق.ع ضُبط بحوزته سلاح نوع مسدس غير مرخص واجهزة لتعاطي المواد المخدرة مع عدد من الهويات المزورة في منطقة السيدية".

وأضافت، "وفي سياق متصل تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال (٩) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة إلى ضبط عدد من الأسلحة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

وتابعت، "إلى ذلك تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية من ضبط عجلة تحمل منتج الحنطة مخبأ تحتها ٢٠ طن من مادة اليوريا ( التي تدخل في صناعة المتفجرات)، جاء ذلك بعد الاستخبار من مكتب مكافحة إجرام النهروان بالتنسيق مع مفرزة من صقر بغداد وعلى الفور تم نصب سيطرة مفاجئة وبكمين محكم نصب له تم القاء القبض على سائق العجلة في مدخل الحرية، فيما تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة أعلاه من ضبط طائرة (درون) غير مرخصة في منطقة حي البتول ضمن جانب الرصافة، وتم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

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