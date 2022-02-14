2022/02/14 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي

الكوردستاني، يوم الاثنين، عن أن الحزب

تقدم بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس

الجمهورية.

ويأتي ذلك غداة استبعاد مرشح الحزب

هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من

المحكمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب برزاني يتقدم بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب برزاني يتقدم بثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).