الميناء يبحث عن ذاته أمام الجار نفط البصرة في الممتاز

2022/02/14 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمارأكد المنسق الإعلامي لنادي الميناء حيدر الحمود، أن وضع الميناء لا يتحمل التفريط بأي نقطة ومواجهة اليوم أمام نفط البصرة لا تقبل القسمة على اثنين .وقال الحمود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم ، الاثنين ، إن " الفريق يعاني من إصابات عديدة بصفوفه حيث سيغيب الثلاثي سالم احمد وناصر محمدوه وكرار الأميرعلي، بينما سيغيب لاعب منتخب الشباب اسهر علي عن المواجهة أيضا بعد ان عاودته الإصابة التي تعرض لها عند مشاركته بمعسكر منتخب الشباب ".واضاف الحمود ان " ادارة الميناء وفرت كل سبل النجاح للفريق من خلال معسكر متكامل في أربيل قبل انطلاق منافسات الدوري ودفعت مستحقات اللاعبين، وفريقنا عازم على خطف النقاط الثلاث والخروج بنتيجة طيبة تعيد الفريق الى وضعه الطبيعي".

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