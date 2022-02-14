تذبذب الروبل الروسي مع تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا

2022/02/14 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت قيمة الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات ،اليوم الاثنين، إلى أقل مستوى له منذ أسبوعين قبل ان يسترد جزءا من خسائره في ظل تصاعد التوتر بسبب تزايد الحشود العسكرية بالقرب من أوكرانيا.

وتراجع سعر الروبل صباح اليوم بنسبة 1.4 % إلى 78.29 روبل لكل دولار قبل أن يقلص التراجع ليصبح 0.1 % بحلول الساعة 09:00 صباحا بتوقيت موسكو.

وأشارت “بلومبيرج| إلى تراجع سعر الروبل يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.8 % حيث تلقي التوترات بين روسيا والدول الغربية بسبب أوكرانيا بظلالها على الروبل حتى بعد قرار المركزي الروسي الجمعة الماضي زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وهي الزيادة الثالثة في أقل من عام.

وكان جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد صرح أمس بأن “هناك احتمال واضح بحدوث عمل عسكري كبير قريبا للغاية” لتضاف هذه إلى التصريحات السابقة يوم الجمعة التي تحدثت عن احتمال قيام روسيا بمهاجمة أوكرانيا خلال الأسبوع الحالي.



في المقابل تنفي روسيا وجود أي خطط لديها لغزو أوكرانيا وتتهم أمريكا بإثارة حالة من الهيستريا.

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