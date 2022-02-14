2022/02/14 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ،اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بالتحرك العاجل للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير بأسعار مادة الطحين، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك خلال كتاب رسمي وجهه الزاملي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ودعا الى وضع الحلول الواقعية والمدروسة لمعالجة اسباب ارتفاع الاسعار من خلال حث وزارة التجارة الاتحادية على تعديل آلية، وانسيابية وصول الحبوب الى المطاحن، وتوزيع الحصة التموينية كل شهر بدلا من (45) يوم.

وبحسب الوثيقة طالب الزاملي ؛ بتوجيه الجهات المعنية بالأمن الاقتصادي والغذائي بالتحري عن أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين، إضافةً إلى وضع خطة عاجلة من قبل وزارة التجارة بالتنسيق مع المطاحن الحكومية والاهلية لتوفير الطحين بما يغطي حاجة السوق المحلية، فضلا عن وضع رؤية استراتيجية من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية لزيادة المساحات المزروعة لمادة القمح وتقديم الدعم الكامل للمزارعين.

وشدد ايضاً على ضرورة إعطاء الموضوع اولوية قصوى كونه يمس قوت الشعب، والعمل بجدية على معالجة اسباب ارتفاع الاسعار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي يطالب بالتحري عن أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي يطالب بالتحري عن أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).