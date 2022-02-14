أوكرانيا تتسلم صواريخ وذخائر من ليتوانيا والولايات المتحدة

2022/02/14 | 13:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلمت أوكرانيا خلال الساعات الماضية عددا من شحنات الأسلحة من عدة دول حليفة، وذلك مع تسارع مؤشرات الحرب وسط قلق بالغ في الأوساط الغربية من غزو روسي لأوكرانيا في أي لحظة.

فقد تسلمت أوكرانيا من ليتوانيا شحنة من صواريخ ستينغر الأميركية المضادة للطائرات، في حين سترسل إستونيا صواريخ جافلين المضادة للدروع، وسترسل لاتفيا أيضا صواريخ ستينغر المضادة للطائرات.

وكانت دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، قد أعلنت في وقت سابق أنها ستزود أوكرانيا بأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، والمعدات اللازمة لتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لأوكرانيا في حال تعرضت لهجوم روسي.

كما تخطط جمهورية التشيك للتبرع لأوكرانيا بقطعة مدفعية 152 ملم مع 4 آلاف قذيفة 152 ملم.

وفي غضون ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في كييف وصول طائرتين من المساعدات العسكرية إلى كييف، في إطار الدعم الأميركي لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

وتعتبر صواريخ “ستينغر” المضادة للأهداف الجوية على علو منخفض، من أحدث الصواريخ الأميركية الصنع المضادة للطائرات والمروحيات والمسيرات.

وهو صاروخ خفيف، من طراز أرض جو، يُحمل على الكتف، يمتلك القدرة على ضرب الهدف الجوي في أي جزء منه.

وسلمت الولايات المتحدة في وقت سابق زوارق للبحرية الأوكرانية مزودة بأنظمة صواريخ “ستينغر”.

كما وعدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الشهر الماضي بمزيد من الإمدادات تشمل صواريخ ستينغر المضادة للطائرات والأسلحة الصغيرة والقوارب.

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