الاتحاد الكردستاني: تغريدة عرفات كرم “تعالي فارغ”

2022/02/14 | 13:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي , الاثنين , تصريح مستشار مسعود البارزاني “عرفات كرم” بأنه تعالي فارغ ولا يثني من تمسك الاتحاد الوطني بمرشحه الوحيد برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية.وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” سبق لمستشار مسعود البارزاني عرفات كرم وقيادات الحزب […]

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