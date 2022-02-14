اجتماع سني موسع خارج “السيادة” واتفاق على تنسيق المواقف

2022/02/14 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف العزم محمد العبد ربه، الاثنين، عن تفاصيل اجتماع عقد بين قيادات سنية بارزة، مبينا ان الاجتماع اتفق على تنسيق الموقف السني قبيل تشكيل الحكومة.وقال العبد ربه في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قيادات سنية من تحالف عزم مثل خالد العبيدي ونواب عن تحالف العقد الوطني وحسم اجتمعوا مؤخرا في منزل الامين […]

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